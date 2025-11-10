シャープはこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を３２０億円から５３０億円（前期比４６．８％増）へ上方修正すると発表した。 売上高は従来予想の１兆８７００億円（同１３．４％減）を据え置いた。第２四半期のパソコン事業における業績上振れを反映した。また、持ち分法による投資利益の見直しなども織り込んだ。 出所：MINKABU PRESS