午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１１、値下がり銘柄数は３５２、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、鉱業、金属製品、非鉄金属など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、海運など。 出所：MINKABU PRESS