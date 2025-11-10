東洋製罐グループホールディングスが急反発し、１９９１年以来の高値圏に浮上した。同社は前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．３％増の４８４３億３００万円、営業利益は同６４．７％増の３０１億５５００万円、最終利益は同２．８倍の３４１億２７００万円となった。各利益は計画を上振れして着地し、最終利益の通期計画に対する進捗率