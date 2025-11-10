美容ブランド「ReFa（リファ）」から、心まで明るく照らすような限定シャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE SF（リファファインバブル SF）」が登場します。2025年11月15日（土）より、ReFa GINZAでのみ販売される特別モデルは、ひまわりをイメージした華やかなデザイン。ワイドヘッドから生まれるきめ細やかな泡が、肌と心をやさしく包み込む極上のバスタイムを叶えてくれます。 ReFaの新作シャワーヘッド「SF」と