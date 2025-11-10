ReFaの限定シャワーヘッド「リファファインバブル SF」♡銀座で輝くひまわりカラー登場

美容ブランド「ReFa（リファ）」から、心まで明るく照らすような限定シャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE SF（リファファインバブル SF）」が登場します。2025年11月15日（土）より、ReFa GINZAでのみ販売される特別モデルは、ひまわりをイメージした華やかなデザイン。ワイドヘッドから生まれるきめ細やかな泡が、肌と心をやさしく包み込む極上のバスタイムを叶えてくれます。

ReFaの新作シャワーヘッド「SF」とは

「ReFa FINE BUBBLE SF（リファファインバブル SF）」は、ラグジュアリーモデル「リファファインバブル ダイア 150」をベースに誕生した限定カラーモデル。

その名にある“SF”は、SUNFLOWER（ひまわり）の頭文字。光を浴びるような造形美と華やかなカラーが特徴で、見るたびに心まで晴れやかになるような存在感を放ちます。

150mmのワイドヘッドから放たれるファインバブルが、肌を包み込みながらうるおいを与え、極上のバスタイムを演出します♡

ReFa GINZA限定の特別モデルが登場

今回の「ReFa FINE BUBBLE SF」は、ReFa GINZAでしか手に入らない特別な一本。限定カラーならではの高級感と存在感が魅力です。価格は88,000円（税込）で、2025年11月15日（土）より発売予定。

ファインバブル技術により、毛穴の汚れを優しく洗い流しながらうるおいを守るReFaならではの洗浄力を実感できます。日々のバスタイムがリセット時間に変わる、まさに“ラグジュアリー美容家電”です♪

バスタイムをもっと特別に♡

毎日のシャワー時間を、心まで癒すひとときに変えてくれる「ReFa FINE BUBBLE SF」。その美しいひまわりカラーが、バスルームを明るく彩ります。

ファインバブルが叶えるやわらかな水流で、肌にやさしく、心地よく。銀座限定の特別モデルを手にして、自分へのご褒美タイムを格上げしてみませんか？