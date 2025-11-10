「オリックス秋季キャンプ」（９日、高知）来季こそ松井さんに会いたい−。高知市の秋季キャンプに参加中のオリックス・寺西成騎投手（２３）が９日、熱い「個人的目標」をぶち上げた。寺西と言えば“ゴジラ”松井秀喜氏と同じ石川県出身の星稜高ＯＢ。さらに小中も全て同じ学校という超レアな間柄だが、いまだ対面は果たせていない。日体大からドラフト２位で入団した今季は２勝を挙げたが「（目標を）『２勝する』と言って