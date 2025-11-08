国東半島を舞台に開催されている芸術文化祭の魅力を広めようと、大分県国東市の職員が大分市中心部でPR活動に取り組みました。 大分県国東市と豊後高田市はアート作品や地域の歴史を伝える国東半島芸術文化祭を10月11日から開催しています。 このイベントの魅力を広くPRしようと、国東市の職員が8日、JR大分駅前でチラシを配りました。 11月15日からは目玉行事となる巨大な黄色いアヒル「ラバーダック」をため池に