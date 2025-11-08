三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第36回ではライバル企業への妨害行為について解説する。「また妨害されるのでは…」消えない懸念Tシャツ専門店「T-BOX」の2号店の出店計画に反対し、主人公で起業家の花岡拳のもとから離れた元幹部社員・日高功は、一ツ橋商事の高野雅人と街中で偶然出会い、バーで語