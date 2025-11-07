指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『みな実ネキと最高女子会生配信楽しかった！！！！』の動画を投稿。田中みな実さんとトークを展開しながら、バッグの中身を公開し、愛用品を紹介する場面がありました！【関連記事】指原莉乃「超可愛い」田中みな実の推し色リップカラーを紹介■香水動画内で紹介されたのはこちら！KILIAN PARIS/グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム トラベル スプレィ セット 税込29,150円（