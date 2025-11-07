インドネシアの首都ジャカルタで7日、高校のモスクで爆発があり、生徒など50人以上がケガをしました。インドネシアの首都ジャカルタで7日、高校のモスクで、生徒などが礼拝中に爆発がありました。地元メディアによりますとこの爆発でガラスの破片などが飛び散り、生徒など54人がけがをして病院に搬送されました。爆発の原因は分かっていませんが、現場からは手製の爆発装置のような部品や複数の火炎瓶、銃器なども発見されていて、