2021年末のNHK紅白歌合戦にも出場した人気歌い手、まふまふさんが2025年11月6日にXで、家の退去費用に「200万かかると言われた」と明かし、驚きの声が寄せられている。「やったねまたたくさん仕事できるの嬉しいなあ...」まふまふさんは、壁紙が破かれボロボロになった壁の前にいる愛猫「いろは」の後ろ姿の写真を公開。「君が破壊してきたこの家、壁紙や床やドアの修復で退去するのに200万かかると言われたよ」と明かし、「やった