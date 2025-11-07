日産自動車は５日ぶり大幅反発。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．８％減の５兆５７８６億８７００万円、最終損益は２２１９億２１００万円の赤字（前年同期は１９２億２３００万円の黒字）となった。通期の業績予想について変更なく、最終損益予想は引き続き未定。６日の取引時間中には横浜市のグローバル本社の売却による特別利益の計