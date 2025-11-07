ひらまつが大幅高している。６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９３億５３００万円から９３億９２００万円（前期比１１．９％減）へ、営業利益を１億２２００万円から１億８１００万円（同２７．３％減）へ、純利益を７０００万円から２億１１００万円（同８６．２％減）へ上方修正したことが好感されている。 上期において、各事業で推進している付加価値向上や価格適正化などの施策が奏功し