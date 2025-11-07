ＢＡＳＥがカイ気配スタート、にわかに底値圏から浮上気配をみせている。個人や小規模事業者を対象としたＥＣプラットフォーム「ＢＡＳＥ」を運営するほか、Ｗｅｂサービスにオンライン決済を導入できる「ＰＡＹ．ＪＰ」の提供などを主力としている。Ｍ＆Ａ戦略に積極的で加速度的に業容を拡大させており、トップラインの伸びが注目される。そうしたなか、６日取引終了後に２５年１２月期業績予想の修正を発表