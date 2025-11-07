ＩＭＶは全般地合い悪に流され売り優勢も底堅さを発揮。自動車業界を主要顧客とする振動試験装置や電磁波対応のＥＭＣ試験装置の製造及び受託サービスで群を抜くシェアを有するほか、これらのサービスは防衛産業向けの需要も旺盛で収益拡大に反映されている。そうしたなか、６日取引終了後、２５年９月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の１６５億円から１７９億４１００万円（前の期比１７％増）に、営業利