主演映画「盤上の向日葵」が公開中の俳優・坂口健太郎が11月2日放送の「日曜日の初耳学」に登場。えくぼが印象的な“キラースマイル”で視聴者を魅了する一方で、林修を聞き手に演技についての持論をじっくり語る姿にも、視聴者から感嘆の声が上がった。■唯一無二の魅力で国境を超えて活躍大学在学中だった19歳の時に「メンズノンノ」専属モデルとしてデビューした坂口。日本だけでなく台湾・タイ・香港・中国・韓国など各地のフ