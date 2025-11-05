ロシアのプーチン大統領は４日、女優の栗原小巻さんらに勲章を授与した。ロシア文化の普及に携わってきた欧州や中東などの外国人も勲章の対象となっており、ウクライナ侵略でロシアへの批判が集まる中、文化面で国際社会から支持されていることをアピールする狙いとみられる。栗原さんはロシア文学を基にした数々の作品を演じてきたことで知られ、日ソ合作映画「モスクワわが愛」（１９７４年）などにも出演した。日露文化交流