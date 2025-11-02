ノルディックスキー・ジャンプ男子で、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１日、札幌市内で行われたトークショーに出席し、まな弟子に“五輪４冠指令”を出した。「陵侑が絶好調になると誰も手を付けられない。五輪では金４つ取ってきてほしい」。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は「貢献できるように頑張ります」と笑顔で応えた。２６年ミラノ・コルティナ五輪では新たに追加さ