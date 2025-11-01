韓国人気グループ「２ＰＭ」のオク・テギョン（３６）が１日、自身のＳＮＳで結婚を発表した。インスタグラムに直筆のメッセージを記した画像をアップ。「長い間私を理解し信じてくれた一人の人と、一生を共にすると約束しました。お互いに心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と明かした。そして「今の私があるまで、変わらぬ気持ちで応援してくださった全ての方々に、改めて心から感謝申し上げ