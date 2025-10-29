ワールドシリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。WS初登板で7回途中まで投げて6安打4失点、6奪三振1四球だった。その後、救援陣が崩れて4失点。3番手トライネンには米記者から手厳しい指摘も上がった。大谷は1-0の3回、ゲレーロJr.に逆転2ランを被弾。その後、3イニング無失点で7回