数々のドラマや映画で母親役を演じ、国民から愛されてきた大女優・八千草薫さん（享年88）。当時26歳だった彼女は周囲の反対を押し切り、19歳年上の映画監督・谷口千吉さん（享年95）と結婚。"おしどり夫婦"として東京・世田谷にある豪邸で長く暮らした。【写真】〈取り壊された3億円豪邸の今〉庭にあった「石のベンチ」八千草さんが座って台本を読んでいたという、生前関係者に手を引かれて帰宅する八千草薫さんの姿2007年に