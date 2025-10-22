全国で人気のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」から、ブラックフライデー期間限定の“まっくろパン”が登場！ブラックココアを使った見た目も味も印象的な新作が勢ぞろいします。『ブラックウインナーパン』や『ブラックチョコリング』など、甘さとビターさが絶妙にマッチした限定アイテムがラインアップ。お得な価格とともに、今年のブラックフライデーをおいしく彩りま