デート中に待ち伏せしていた彼氏母に暴言...結婚に至るまでの壮絶な戦いレタスクラブ

デート中に待ち伏せしていた彼氏母に暴言...結婚に至るまでの壮絶な戦い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 前科持ちの義母と同居していた女性が、壮絶な戦いの記録を書籍で綴っている
  • 義母は結婚後も、あの手この手で義母を邪魔しようとしてくるという
  • スピリチュアルや風水にのめり込むと家族を巻き込んで騒動を引き起こした
