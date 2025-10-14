再び５万円台の可能性も「高市新総裁の誕生で株価は爆上げしましたが、その裏で一気に進行したのが円安です。このまま円安が続くようだと国民の生活はますます圧迫され、外国人問題がさらに深刻になるのは目に見えています」（証券会社エコノミスト）10月4日、自民党の新総裁に高市早苗氏が就任した。積極財政を打ち出す高市総裁に期待して、週明けの日経平均株価は史上初の4万8000円台を記録。その後に起きた自民党・公明党の連立