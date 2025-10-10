10月7日放送のバラエティー番組『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）に、俳優で歌手ののんがゲスト出演した。学生時代を振り返ったが、その内容にネット上では《話盛りすぎだろ》などとツッコミが相次いでいる。【写真】「誰だかわからなかった」あどけなさから一転し大人の佇まいを見せるのんのん、朝食に白ごはんを「6合」同番組はアーティスト・あのがMCを務める音楽トークバラエティー。霜降り明星・粗品扮するキャラ