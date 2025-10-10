NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46358.42（-243.36-0.52%） S＆P5006735.11（-18.61-0.28%） ナスダック23024.63（-18.75-0.08%） CME日経平均先物48735（大証終比：-65-0.13%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続落。本日はナスダックも下落している。ＩＴ・ハイテク株は、エヌビディア＜NVDA＞は上昇したものの、その他の銘柄には利益確定売りが出ていた。