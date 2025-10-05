鮮魚に牛や豚、羊といった肉。広大な土地で育てられる野菜に乳製品。ワインもおいしければ、近年は日本酒も注目されている。そんな「おいしい」が揃う食材の宝庫・北海道グルメが集結した居酒屋を笹塚で発見、その名も『北海道ソウルフード』。ライター肥田木と編集武内が潜入して北海道を丸かじり♪してきました！わずか14席の居酒屋に北海道名物が揃いぶみまずお店のHPを参考に説明しておきますと……本当に価値のある北海道グル