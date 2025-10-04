相談に来た40代夫婦の保険を見直したところ、数年後に夫が咽頭がんに。従来の保険なら620万円の給付でしたが、見直し後は8566万円-その差は約8000万円でした。なぜこれほど大きな差が生まれたのでしょうか？1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をもとに解説します。いま「保険の見直し」の相談が増えている「保険の見直しがしたいです