「給料を上げるから辞めないでくれ」。これは会社が社員の引き止めに使う常套句です。しかし、転職を決意した35歳以上のミドル社員は、給与アップを提示されても9割以上が会社を去るという厳しい現実が、調査で明らかになりました。給与だけでは解決できない根深い問題、そして、安易な引き止めが招く「キャリア停滞」という残酷な末路についてみていきます。なぜ響かない？ 「給与アップ」でも心はつなぎ止められない転職を決意し