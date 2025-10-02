麻雀は、ただ強ければいいというものではない。同卓する仲間と気持ちよく、そしてスマートに打つこと。それこそが、真に「モテる雀士」の条件ではないだろうか？もし、現役女子大生プロである瀬戸麻衣が、「こんな人はかっこいい！」「こんな人は優しい！」と太鼓判を押す、具体的な「好感度爆上げ基本動作」が4つあるとしたら、知りたくないだろうか？ YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀でモテる】