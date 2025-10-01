ジェイケミカル株式会社が、2025年10月6日より、新たな高機能保存袋「プロガードライスキープ」を発売します。従来の常識を覆す「常温保存」を可能にし、お米の美味しさと鮮度を長期にわたり維持できる画期的な保存袋です。 ジェイケミカル 高機能保存袋「プロガードライスキープ」  価格：900円(税抜)発売日：2025年10月6日(月)保存容量：3kgサイズ：タテ300mm × ヨコ300mm × 底マチ100mm仕様：トリプルチャック