体験もできる、かつおと燻製の老舗専門店川直は明治10年（1877）創業のかつおと燻製の老舗専門店。自家製水産加工品の直売所では、焼津港で水揚げされたかつおを使用した「なまり節」などを購入できるほか、わら焼き体験もできます。かつおの水揚げでは高知なども有名ですが、焼津にはどういった特徴があるのでしょうか？スタッフの方に違いを尋ねてみると、漁獲法と用途が違うとのこと。高知では、近海漁業の生かつおの取り扱いが