小・中学校で提供される学校給食。パンもしくは米飯、主菜、副菜、牛乳など栄養バランスを考えて作られていますが、地域によってはその土地の特性を生かしたメニューが登場することも。富山県射水市では年に1度、小学校6年生の児童一人一人に「ベニズワイガニ1杯」が提供されているそうです。漁業協同組合の発案でスタート海産物が豊富な射水市ならではの「ベニズワイガニ給食」。鮮度管理も徹底されており、提供するカニは前