付き合いたてのドキドキ感が落ち着き始める交際３ヶ月目は、“幻滅期”とも呼ばれるデリケートな時期。理想と現実のギャップが見え始め、「あれ、彼女思ってた感じと違うかも」と思わせてしまうことも…。そこで今回は、そんな男性の「幻滅」を防ぐ心理テクを紹介します。不満や悪口は“相談モード”に変更友達や同僚の話題がいつの間にか不満や悪口に変わると、男性は「これが本性？」と不安に。そこで不満や悪口をシェアしたいと