4月19日以来の打率2割到達「ナイスだね。長かったよ。5か月ぶりくらいって感じだ」【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）ドジャースのクラブハウスは歓喜に沸いていた。眠れる大砲マイケル・コンフォート外野手が途中出場で3安打3打点。打率.200に乗せ、「ナイスだね。長かったよ。5か月ぶりくらいって感じだ」。4月19日（同20日）以来の打率2割到達に白い歯を見せた。ジャイアンツは左腕レ