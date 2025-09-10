幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京との2拠点生活を展開していた秋田県東成瀬村の自宅が強制退去となったと明かした。秋田県出身のいけちゃんは実際に東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップ。昨年4