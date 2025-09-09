【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）【映像】大谷、豪快アーチ→野手陣が“確信”動かない9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った先頭打者弾と、相手外野手のリアクションが話題となっている。1回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、オリオールズ先発の菅野智之