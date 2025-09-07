『おとなの週末Web』は、手料理の魅力も紹介しています。中でもお酒好きなら、お供になる肴にもこだわりたいところ。自宅で作った様々な料理で「おとなの週末」を楽しんでいる年金生活の元男性編集者が、二十四節気に合わせ、自慢の酒肴を紹介します。「白露」編をお楽しみください。秋の入り口「白露」は青ゆずの季節「時に残月、光冷ややかに、白露（しらつゆ）は地に滋（しげ）く、樹間を渡る冷風は既に暁の近きを告げていた…