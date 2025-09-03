9月1日、元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する渡邊渚が、『Re:水平線』と題したデジタル写真集をリリースした。同日、自身のInstagramを更新し発売を報告したが、その活動に対して世間からは様々な声が届いている。【写真】濡れ髪でバストドアップ、大胆カットを公開した渡邊渚「何がしたいの」渡邊渚の迷走「渡邊さんは、すでに6月25日に1st写真集『水平線』を発売しています。当時は、《自分をまた愛せるようにな