輝翠株式会社は、同社が開発したオフロード型自律走行AIロボット「Adam（アダム）」について、マルシメ株式会社との連携により、三河地域を中心とした農業生産者向けシェアリングサービスの提供を開始すると発表した。●マルシメとの戦略的連携による農業分野進出マルシメは従来の石油製品販売事業から、MaaSインフラ提供事業や各産業向け新価値提供事業への進化を図っており、マイクロモビリティのシェアリングサービスも展開して