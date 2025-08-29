ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）が好調な打撃で存在感を示している。８月は１０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）から１４試合連続安打を記録するなど、月間打率は４割１分５厘。規定未到達ながら安打数はチームトップで、打率も３割２分まで上昇した。打線がやや湿りがちなホークスにおいてその存在は頼もしい限りだが、それだけではない。パ・リーグ首位打者の可能性も浮上している。現在リーグの３割打者は楽天・村林