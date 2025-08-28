明日29日(金)以降は再び全国的に危険な暑さに。9月2日(火)にかけて厳しすぎる残暑が続き、40℃以上になる日も。万全な熱中症対策を。3日(水)と4日(木)は猛暑日の所が減り、体に負担のかかる暑さは少し落ち着く。長く続いた猛暑のトンネルの出口は?今日28日(木)は北日本、東日本で暑さ落ち着く西日本はまだまだ猛烈な暑さ昨日27日(水)は東京都心で36.0℃と10日連続の猛暑日になりました。また、年間の猛暑日日数は23日になり、連