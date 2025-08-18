◇MLB ドジャース 5-4 パドレス(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督は、佐々木朗希投手の2度目のリハビリ登板が今週行われることを明かしました。佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。15日にはドジャース傘下・3Aオクラホマシティでリハビリ登板を行いましたが、3回途中で被安打6、3失点で降板していました。ロバーツ監督は試合前の会見で、「