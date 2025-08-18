「MOULiN」があるのは、大阪ミナミのおしゃれエリア・堀江。アクセス抜群のOsakaMetroなんば駅が最寄駅です 。26-C出口を出て、北に直進すること約5分で、道頓堀川越しに「MOULiN」が見えてきます。

「MOULiN」は全面ガラス張りで、どの席からもリバービューが楽しめるカフェレストラン。店内、テラスをあわせて全182席もあり、モーニングやランチ、カフェ、ディナーとオールデイで幅広く利用できます。

なかでも人気なのがリバーサイドの夜景。川風が心地いい運河に面したテラス席は外国人観光客の利用も多く、まるで海外のリゾートレストランにいるかのような開放的な雰囲気が楽しめて会話も弾みそう！



「MOULiN」は、バリエーション豊富なメニュー構成で、23時まで空いているので夜カフェ利用にぴったり。なんばや道頓堀を観光した後やコンサート帰りに利用するのもオススメです。夜遅い時間でもオーダーできるディナータイムの人気メニューを紹介します（〜22時LO）。

「MOULiNサラダ」1500円

まずはサラダ。サラダといえども葉野菜の上にプロシュートやアジのエスカベッシュ、キノコのマリネやかぼちゃのカレーマリネなど、お酒との相性がいい惣菜が少しずつ盛り付けられています。マリネやピクルスなど、酸味のある惣菜がさっぱりとしたアクセントに。

「前菜盛り合わせ」1人前1300円 ※注文は2人前から ※写真は2人前

2人以上で訪れたなら「前菜の盛り合わせ」をぜひ。なんと13種類もの前菜が味わえて、1人前1300円というコスパの良さ です。内容は日替わりですが、この日は 明太子のフォカッチャピザや甘エビと季節の野菜のフリット、2種のソーセージがのったポテトグラタンなど、手の込んだ前菜がぎっしり。ズッキーニとトマトのマリネやオクラベーコン巻きなど、旬の野菜がふんだんに使われているのも印象的です。

「淡路産牛のラザニア」1450円

熱々でサーブされるグラタンは、軟らかな赤身と上品な甘みが特徴的な兵庫県産の淡路牛を使用し、チーズたっぷりのなめらかなホワイトソースに上質な肉の風味が溶け込みます。「MOULiN」屈指の人気メニューをぜひ。

「お肉の炭火焼盛り合わせ」3450円

必ずオーダーしてほしい看板メニューは「お肉の炭火焼盛り合わせ」 。炭火による遠赤外線で上質なブランド肉をじっくり焼き上げた逸品です。徳島の地鶏・阿波尾鶏、群馬の豚肉・優味豚、淡路牛をソテーし、少量のワサビや岩塩、マスタード、レモンなどで肉本来の味わいを楽しみます。

阿波尾鶏は噛めば噛むほどにコクがあり、締まりのある歯ごたえがもち味。優味豚の肩ロースはきめの細かい肉質で、クセがなくていくらでも食べられます。肉本来のうま味と甘みをあわせもつ、バランスのよさが印象的な一品です。そして淡路牛のヒウチのおいしさに感動！ ヒウチは内モモのことで、赤身ではトップクラスの味わいを誇る希少な部位です。

「お肉の炭火焼盛り合わせ」は調理に30分ほどかかるので、いちばん最初にオーダーしておくのがおすすめです。炭火でじっくり焼き上げることでスモーキーな炭の香りをまとって、肉のおいしさが際立ちます。

「バゲット（4カット）」380円

「MOULiN」のバゲットは大阪の豊中にある系列店「ローフベーカリー」のもの。外皮はパリパリ、中身はふんわりとしたバゲットは、小麦の味がしっかりと感じられる正統派。前菜盛り合わせやアヒージョ、グラタン、肉料理など幅広い料理にマッチします。メインを引き立てるおいしい名脇役に、おかわりを頼む人も多いそう。

「自家製ティラミス」810円、「カフェラテ」650円 ※注文は9時〜22時30分

カフェメニューや食後のデザートにはティラミスを。ほろ苦いココアとフレッシュなマスカルポーネチーズを使ってクリーミーかつリッチに仕上げたティラミスは、店内で手作りされています。シルキーで口当たりなめらかなカフェラテとベストマッチ！

カフェメニューはほかにも、「バスクチーズケーキ」や「パイシュー」各750円などのケーキや自家製アイスクリーム、20種類以上のドリンクも揃うので、まったりと夜カフェタイムを満喫することもできます。



開放的なテラス席でのBBQも人気です。グループなら、牛肉や鶏もも肉、豚バラ、ソーセージなど肉類に季節の野菜がセットになった「BASIC BBQ PLAN」もおすすめです。120分のフリードリンク付きで1名5000円。さらに海鮮をプラスした豪華な「URTRA BBQ PLAN」は1名6000円。飲み放題はビールやワイン、ハイボール、梅酒や焼酎などのほかカクテルもあり、なんと70種類以上もあります。



4月下旬〜10月下旬には、リバーサイドテラスがビアガーデンに。スペアリブや香ばしいハーブチキンなどのメイン料理をはじめ、枝豆や鶏皮ポン酢などのおつまみ、サラダや冷やしトマトなどの野菜、グラタンまたはドリアや唐揚げなどの温前菜、焼きそばや冷やしうどんにデザートなど20種類以上のフードが食べ放題です。こちらも70種類以上の飲み放題が付いて週末でも4000円とかなりのハイコスパ。腹ペコで訪れて、夜のテラスで味わいましょう。※2025年10月ごろまで（予定）

大阪の夜をリバーサイドで涼やかな気分で楽しめる「MOULiN」はいかがだったでしょうか。席数が多く、テーブルの間のスペースも比較的ゆったりとしていて、ゆっくりと食事やカフェを楽しむことができます。ディナーは22時LO、カフェは22時30分LOなので、おしゃれな夜のミナミを遅くまで満喫してください 。

なおテラス席はかなり人気なので、事前予約がおすすめ。テラスでのんびり過ごしていると、道頓堀川には観光船「とんぼりリバークルーズ」が通ります。大阪観光を楽しむ外国人と互いに大きく手を振り合えば、なんとも陽気な気分に。ぜひ訪れてみてくださいね。



■MOULiN（むーらん）

住所：大阪府大阪市西区南堀江1-5-26 キャナルテラス堀江1F

TEL：06-6532-9880

営業時間：モーニング9〜 11時LO、ランチ11〜15時LO、カフェ9時〜22時30分LO、ディナー17〜23時（22時LO）

定休日：無休

アクセス：OsakaMetro四つ橋線なんば駅26-C出口から徒歩5分



Text：鴨 一歌

Photo：小川康貴



