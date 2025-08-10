津田学園は1回戦で叡明に勝利…14日の第4試合で広陵と対戦予定だった全国高校野球選手権大会の大会本部は9日、広陵の出場辞退を受け、2回戦が行われる大会9日目（8月14日）第4試合は、同校との対戦が予定されていた津田学園（三重）の不戦勝となると発表した。夏の過去の不戦勝は、2021年に宮崎商が新型コロナウイルス集団感染で出場したことによる智弁和歌山（和歌山）以来となる。広陵はこの日、同校の堀正和校長が兵庫・西