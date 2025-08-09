◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦高知中央４―６綾羽＝延長１０回タイブレーク＝（８日・甲子園）綾羽（滋賀）と高知中央の一戦は史上最も遅い午後７時４９分に開始となり、史上最も遅い午後１０時４６分に終了が宣告された。１０回タイブレークの末、綾羽が初出場初勝利。夕方の部は“原則として”午後１０時を過ぎて新たなイニングに入らず、「継続試合」とすることになっていたが、試合前に両校の了解を