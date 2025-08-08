¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¡Ê¥Ò¥×¥É¥ê¡Ë¤¬¡¢9·î30ÆüÀµ¸á¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚX¤è¤ê¡ÛÆÍÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ø¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ò¥×¥É¥ê¡ÙÀâÌÀÊ¸¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¤Ï2025¡¿9¡¿30(²Ð)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤