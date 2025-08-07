ANAクラウンプラザホテル大阪では、桃のやさしい甘さとマスカットの爽やかさを一度に楽しめるピンクアフタヌーンティー”Peach & Muscat”を開催中！9月15日までの期間限定です。桃とシャインマスカットのパルフェ、桃のチーズケーキ 、桃のスープなど13種のスイーツとセイボリーがラインナップ。1階の「ロビーラウンジ」の遊び心あふれる空間で華やかでフルーティ