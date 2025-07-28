ドル円は147円80銭台、ドル高円安圏推移も、動きは落ち着く＝東京為替 午後のドル円は147円台後半で落ち着いた動き。今週は米FOMC,日銀会合と日米の金融政策会合が予定されていることに加え、米第2四半期GDP速報値、米雇用統計、米ISM製造業景気指数など、米国の重要指標の発表予定が並んでおり、週明けはひとまず様子見ムードとなっている。 USJDPY147.87