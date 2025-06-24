ÃêÁª¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÉáÄÌ¤ËÃíÊ¸¡É¤Ç¤­¤ë¡ªÆü»º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬1969Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7ÂåÌÜ¡ÖRZ34·¿¡×¤Ç¡¢ÎòÂå¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÊ¸¼õÉÕ¤òºÆ³«¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£ Z NISMO¡×¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£ZºÇ¶¯»ÅÍÍ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹438